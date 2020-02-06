مقابلات شخصية للمتطوعين للعمل بمدارس التربية والتعليم قبل قبولهم

كشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، عن شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بمدارس التربية والتعليم.





وقال نائب وزير التربية والتعليم إن هذه الشروط منها : أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عال تربوى، وخدمة اجتماعية).





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم قائلا : سيتم عمل مقابلة شخصية للمتطوع قبل الموافقة عليه.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تدريب المتطوع وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية.





كما أكد أنه سيمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.



