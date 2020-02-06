مقابلات شخصية للمتطوعين للعمل بمدارس التربية والتعليم قبل قبولهم

كشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، عن شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بمدارس التربية والتعليم.
وقال نائب وزير التربية والتعليم إن هذه الشروط منها : أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عال تربوى، وخدمة اجتماعية).
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم قائلا : سيتم عمل مقابلة شخصية للمتطوع قبل الموافقة عليه.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تدريب المتطوع وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية.
كما أكد أنه سيمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.
وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.
ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.
كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.