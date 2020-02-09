«حبهم في قلبي».. محمد أبو العينين: علاقتي بأهالي الجيزة لم تنقطع.. فيديو

أعرب رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بالترشح عن دائرة الجيزة في الانتخابات البرلمانية التكميلية.





وقال أبو العينين خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة "صدى البلد": لم أتوقف عن تقديم الخدمات لأهالي الجيزة خلال فترة ابتعادي عن مجلس النواب، مضيفا: "لم أنقطع عن أهالي الجيزة منذ 2011".





وتابع: "علاقاتي مبنية دائما على الود والمحبة، ولا أنتظر مقابلا لها أبدا، أشعر أن القيام بالخير واجبي، وشعرت بالتقدير البالغ من جميع أهالي الجيزة وحبهم في قلبي".





وعن حبه لمحافظة الجيزة، أوضح أبو العينين: "كل شارع وحارة وبيت فى الجيزة مرسوم فى قلبى، ولم أنقطع عنهم مهما كان".





وكان "أبو العينين"، أعلن بدء مجموعات مجانية للتقوية والمراجعة العامة لطلاب الجيزة خلال الفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع معلمي الجيزة؛ تخفيفًا للعبء عن الأسر، وتشجيعًا لأبنائنا على التفوق، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية التي نظمها على مدى خمس سنوات في الفترة من 2005 و2010 شارك فيها أكثر من 4000 طالب سنويًا، وتخرج فيها أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الجيزة.