أخبار الزمالك.. الأبيض يهزم الإسماعيلي.. وكاف يرعب الترجي بـ أشرف بن شرقي





تغلب فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 39 نقطة فيما يتجمد رصيد الدراويش عند النقطة 21.









شهدت مباراة الزمالك ومضيفه الإسماعيلي مشاركة الكونغولي كاسونجو كابونج و، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.













كأس السوبر الإفريقي واصل جولته اليوم الأحد في عدد من مدارس العاصمة القطرية الدوحة وذلك قبل لقاء الزمالك والترجي التونسي هناك.













بث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الرعب في نفوس جماهير الترجي التونسي، قبل مواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم 14 فبراير الجاري، بالعاصمة القطرية "الدوحة".