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رياضة

أخبار الزمالك.. الأبيض يهزم الإسماعيلي.. وكاف يرعب الترجي بـ أشرف بن شرقي

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:07 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 9 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

تغلب فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 39 نقطة فيما يتجمد رصيد الدراويش عند النقطة 21.


شهدت مباراة الزمالك ومضيفه الإسماعيلي مشاركة الكونغولي كاسونجو كابونجو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.



كأس السوبر الإفريقي واصل جولته اليوم الأحد في عدد من مدارس العاصمة القطرية الدوحة وذلك قبل لقاء الزمالك والترجي التونسي هناك. 



بث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الرعب في نفوس جماهير الترجي التونسي، قبل مواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم 14 فبراير الجاري، بالعاصمة القطرية "الدوحة". 
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