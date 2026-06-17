العراق يتعرض لخسارة قاسية أمام النرويج 4 - 1 في كأس العالم

حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على نظيره العراقي بنتيجة (٤-١) في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب بوسطن، في إطار الجولة الأولى للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك .

ورغم الخسارة قدم منتخب العراق مباراة جيدة وكان ندا قويا للمنتخب النرويجي خاصة في الشوط الأول، والذي شهد تسجيل منتخب النرويج لهدفين لنجمه إيرلينج هالاند، الأول في الدقيقة ٢٩ بعد نجاحه في إرسال الكرة للشباك بمتابعته لعرضية.

وعدل أيمن حسين برأسية متقنة النتيجة لمنتخب العراق في الدقيقة ٣٩، ليضيف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة ٤٣ بعد خطأ لدفاع العراق مع حارس مرماه.

وحاول منتخب العراق العودة للنتيجة مرة أخرى في الشوط الثاني، إلى أن شهدت الدقيقة ٧٦ الهدف الثالث للنرويج برأسية للاعب ليو أوستيجارد.

وشهدت الدقائق الأخير الهدف الرابع للمنتخب النرويجي في الدقيقة ٩٧ عبر كريستيان ثورستفيدت بعد خطأ ثاني للحارس العراقي جلال حسن مع دفاعه.

وشهدت المباراة ظهور المصري أمين عمر كحكم رابع مع الحكم الجابوني بيتر أوتشو، بالإضافة إلى تواجد مواطنه المساعد محمود أبو الرجال، ليشكل الثنائي ظهورهما الثاني في المونديال، بعد إدارة أمين عمر لمواجهة التشيك وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى وعاونه ابو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور في تقنية الفيديو.

وتصدر منتخب النرويج المجموعة التاسعة بثلاث نقاط وبفارق هدف عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني والذي حقق الفوز أمس على السنغال ٣-١ ،وتذيل المنتخب العراقي المجموعة بدون أي رصيد من النقاط وبفارق هدف أيضا عن السنغال صاحبة المركز الثالث.

ويخوض منتخب العراق في الجولة الثانية مواجهة قوية أمام فرنسا يوم الاثنين المقبل، بينما تلعب النرويج مع السنغال يوم الثلاثاء القادم.