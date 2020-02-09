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أبو العينين: اجتمعت مع أعضاء الكونجرس والبرلمان الأوروبي ومراكز الأبحاث الأمريكية لتصحيح صورة ما يحدث في مصر

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:25 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد ابوالعينين
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حمزة شعيب
قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أنه نجح فى تقديم صورة حقيقة عن مصر فى المحافل الدولية بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد":"الإجراءات التي شرعت فيها مصر بعد 30 يونيو عكست حقيقة الثورة وكشفت اباطيل الدعاية الكاذبة".

واكمل: "عقدت لقاءات مع الامين العام للأمم المتحدة وأعضاء الكونجرس والبرلمان الاوروبي، ومراكز الأبحاث الأمريكية والعديد من القيادات البارزة حول العالم لتصحيح الصورة المغلوطة والتى تم تصديرها من قبل الإعلام المعادي". 

وأشار إلى أن مصر تعرضت لمحاولات تشويه بعد ثورة 30 يونيو وكان لابد من تصحيح الصورة وضحد الأكاذيب لحفظ استقرار الدولة المصرية.
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