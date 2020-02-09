نصف الحقيقة.. رئيس جامعة المنصورة يرد على طالبة تربية تطلب التعيين كمعيدة.. فيديو

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، إن الطالبة غادة قالت أمس نصف الحقيقة لأن كلية التربية النوعية جامعة المنصورة يوجد بها 3 فروع الأول في المنصورة والثاني في منية النصر والثالثة في ميت غمر .









وأضاف عبد الباسط خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الثلاث اقسام مثل الثلاث فصول في مدرسة واحدة لهم نفس المنهج ونفس الامتحان ونفس أعضاء التدريس وأيضا النتيجة تخرج موحدة .









واوضح عبد الباسط ، أن الطالبة غادة خريجة سنة 2018 /2019 قسم ميت غمر وهي الأولى على قسمها ولكن على مستوى قسم الإعلام التربوى علي مستوى الثلاث أقسام هي الثالثة.









وتابع عبد الباسط ، أن هناك طالبة اسمها امل محمد عبده أعلي منها في التقدير بـ 2% .









واستكمل عبد الباسط ، أن حسب تراكم الدفعات السابقة يكون ترتيب الطالبة غادة التاسع على الجامعة وهذا هو الجزء الحقيقي التي لم تقوله.