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فن

مع الجميلة.. فراس سعيد وهيفاء وهبي في كواليس مسلسل اسود فاتح

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:33 ص
فراس سعيد وهيفاء
فراس سعيد وهيفاء وهبي
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محمد بدران
شارك الفنان فراس سعيد، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من كواليس مسلسه الجديد "اسود فاتح" الذى ينافس به في شهر رمضان المقبل.

وظهر فراس سعيد برفقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وعلق قائلًا "مع الجميلة من الداخل الى الخارج هيفاء وهبي".

مسلسل ‎"أسود فاتح" تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي، بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح،  ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد،  حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد،  مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وينتظر الفنان فراس سعيد عرض فيلمه الجديد " ريما" حيث بدأت الشركة المنتجة للفيلم فى الترويج للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الأيام القادمة.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة ترى الغيب، وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة أم لعنة على أقرب الناس إليها.

يذكر أن فيلم ريما بطولة: مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، والسعودي عبد الحميد العوام، وضيوف الشرف: علاء مرسي واحمد فتحي ومحمد جمعة، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.
مع الجميلة.. فراس سعيد وهيفاء وهبي في كواليس مسلسل اسود فاتح
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