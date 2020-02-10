بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بالأوسكار.. صور

بدأ منذ قليل توافد نجوم ونجمات هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته ابـ92 والذي يقام في مسرح دولبي بمدينة لوس انجلوس الامريكية.
يقدم الحفل ايضا زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.
وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.