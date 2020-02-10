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أخبار البلد

13 معلومة عن تطبيق المترو الجديد Cairo metro ECM

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:00 ص
تطبيق المترو الجديد
تطبيق المترو الجديد
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أحمد أبوشوشة
قبل أيام اطلقت شركة مترو الأنفاق تطبيق الموبايل mobile Application باسم "مترو القاهرة ECM" للغة العربية و"Cairo metro ECM" للغة الإنجليزية ليبدأ العمل به على نسخة Android، ونسخة iOS.

ويقدم تطبيق مترو القاهرة الجديد العديد من الخدمات للركاب، وذلك من أجل تسهيل الخدمة على جمهور الركاب، وفيما يلي نستعرض 13 معلومة عن تطبيق المترو الجديد:

• خدمة التواصل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل مثل (فيس بوك – واتس أب).

• قناة إعلامية مرئية خاصة بشركة المترو على موقع (YouTube) .

• معلومات تهم الراكب مثل (التغطية التأمينية من شركة المترو للركاب بالتعاون مع مجمعة التأمين).

• خدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام و الوصول – وبيان المحطات خلال الرحلة - وزمن الرحلة ) وبها (وضع خريطة للمترو للخطوط الثلاثة لمساعدة الراكب في معرفة مسار الرحلة .- الربط مع خرائط جوجل العالمية لتحديد أقرب محطة للراكب من خلال الموبايل ابليكيشن - محطات هامة موضح بها المعالم الهامة القريبة من محطات المترو لتسهيل عملية الوصول تعريف الراكب بالمخالفات والغرامات وتحديد أسعارها لتجنب الوقوع بها.

• خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان الخدمات المقدمة مثال (الكراسي المتحركة – المصاعد الكهربائية – تخصيص شبابيك مجهزة للتذاكر – تخصيص أماكن في القطارات الجديدة – تركيب إنذارات صوتية وضوئية للمساعدة بصريًا أو سمعيًا.

• خدمة الاشتراكات وبها بيان "أماكن مكاتب الاشتراكات – طريقة استخراج الكارت الذكي – أسعار التذاكر والاشتراكات – وتقسيم مناطق الاشتراكات – المحفظة النقدية للكارت الذكي) تمهيدًا لتطبيق خدمة الدفع الالكتروني.

• طريقة حساب عدد المناطق المخصصة للاشتراك من خلال مناطق الاشتراكات.

• خدمة استقبال الشكاوي الحكومية الموحدة – الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات المقدمة لشركة المترو.

• خدمة سلامتك تهمنا ويتم بها توضيح إرشادات السلامة للركاب

• خدمة مشروعات تطوير مترو الأنفاق لتعريف الجمهور بالإجراءات التى تتخذها شركة المترو لتحسين الخدمات ( مثل مشروعات القطارات الجديدة – السلالم الكهربائية الجديدة والمصاعد – تطوير المحطات - ........... وخلافه ) .

• خدمة المناقصات والمزايدات الخاصة وبها يتم عرض تفاصيل كل المناقصات والمزايدات مع إمكانية تحميل ملفات المناقصة للاطلاع قبل الشراء لكراسة الشروط.

• خدمة التسويق للمحلات والمساحات التجارية وبيان كيفية التعاقد والأنشطة للشركات المتواجدة بالمحطات وطرق التواصل مع إدارة التسويق للانتفاع بالخدمات المقدمة.

• خدمة الامتيازات والنشاط الأعلانى ويشمل كيفية التعاقد على مساحات إعلانية .
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