الفرح باظ.. صدمة لعروس بعد إفساد صديقاتها حفل زفافها

تلعب وصيفات العروس دورًا كبيرًا في حفلات الزفاف، حيث تساعد العروس في تنظيم وتهدئة أعصابها خلال يومها الكبير، ولكن هذا لم يكن الحال بالنسبة لعروس تدعي أن صديقتها خربت احتفالاتها بزفافها.





طلبت العروس من أفضل أصدقائها الثلاثة أن يكونوا وصيفات الشرف لها قبل عامين من حفل زفافها، وقدموا لها بالفعل مساعدة كبيرة أثناء الترتيبات ولكن انقبت الأمور رأس على عقب في يوم الحفل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





فقالت العروس أن إحدى صديقتها الثلاث تعمدت تدمير حفل زفافها، فمنذ صباح يوم الزفاف امتنعت الصديقة عن تناول المشروبات معهم، ومن ثم أعلنت لهم خبر حملها الجديد مما جعل العروس تشعر بأنها خطفت منها الأضواء في يومها المنتظر.





استمرت المضايقات التي شعرت بها العروس عندما حان موعد التصوير مع الأصدقاء وطالبت من صديقتها الوقوف إلى جانبها وهن يحملن باقات الزهور، لكن صديقتها الحامل والتي تدعى "لورا" رفضت وصممت على التقاط صور لوحدها باوضاع مختلفة بعيدًا عن العروس.





وأخيرًا تصرفت "لورا" بشكل غير لائق عندما بدأ حفل الزفاف وألقت كلمتها وتجاهلت خلالها ذكر العروس، فقالت في كلمتها:" بما أنني الصديقة المقربة للعروس، فأحب أن أعلن عن خبر حملي وأن صديقتي ستصبح خالة لطفلتي".





وجدت العروس في الكلمة التي ألقتها "لورا" نوع من الانانية وتجاهلها تمامًا، فقد استحوذ خبر الحمل على اهتمام الحضور بدلًا من الاهتمام بها، وبالتالي دمرت لي حفل زفافي،قالت العروس: "شعرت بالغضب الشديد في يوم زفافي ولم أتحدث إلى لورا منذ ذلك الحين. لقد أرسلت لي منذ ذلك الحين رسالة تقول فيها إنني أتصرف مثل طفل مدلل والعالم لا يدور حولي".