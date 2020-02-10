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رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي القوام الرئيسي للتشكيلة التي سيخوض بها مباراة اليوم أمام طلائع الجيش في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فايلر قد قرر ضم 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة بعد خوض المران الأخير بإستاد مختار التتش.

وضمت القائمة كل من محمد الشناوي وشريف إكرامي في حراسة المرمي ومعه محمود متولي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وجيرالدو ومحمد مجدي «أفشة»ومروان محسن وجونيور أجايي و أليو بادجي.

وعقد فايلر محاضرة مع الجهاز المعاون له في فندق الإقامة تحدث معهم علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش والأقرب له محمد الشناوي في حراسة المرمي واحمد فتحي وأيمن أشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه وجونيور اجايي وحسين الشحات واليو بادجي ( مروان محسن) .

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