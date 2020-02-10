استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 10-2-2020.
أسعار الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 686 جنيها للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 784 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 686 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 596 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 457 جنيها
سعر أوقية الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 24,382 جنيه
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,488 جنيها
سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 784,000 جنيه
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
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