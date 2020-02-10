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توك شو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:53 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 10-2-2020.


سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 686 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 784 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 686 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 596  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 457 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 24,382 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,488 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 784,000 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

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