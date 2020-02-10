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مرأة

بملابس محتشمة.. ناهد السباعى بإطلالة أنيقة برفقة والدتها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ناهد السباعى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة ناهد السباعى فى الصور برفقة والدتها وعلقت قائلة: "ماما بتكرم في مهرجان اسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني و انا مبسوطة قوي اني جايه معها عشان بس ادلعها معنديش فيلم ولا اي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا و يحفظك يا حبيبتي... ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله".

وظهرت الفنانة ناهد السباعى بإطلالة شتوية محتشمة مرتدية جاكيت باللون الفاتح به بعض الفرو، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا والابتعاد عن وضع المكياج.
بملابس محتشمة.. ناهد السباعى بإطلالة أنيقة برفقة والدتها
بملابس محتشمة.. ناهد السباعى بإطلالة أنيقة برفقة والدتها
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بملابس محتشمة.. ناهد السباعى بإطلالة أنيقة برفقة والدتها