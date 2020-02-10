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برلمان

الحكومة لـ صحة البرلمان: ننفذ خطة احترافية بشأن إجراءات الوقاية من كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية ورئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن إجمالى الحالات المؤكدة بإصابة  فيروس الكورونا على مستوى العالم بلغ 37.563 حالة منها 37.251 حالة بدولة الصين.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، للاستماع إلى ممثلى وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحتياطية والاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وضمان عدم وجوده فى مصر.

وأضاف إن إجمالى عدد الوفيات بلغ نحو 910 حالات وفاة من بين كبار السن، مشيرا إلى أن دولة الصين هى المتأثرة بالتفشى الوبائى، وأن إجمالى الحالات المؤكدة التى ظهرت فى دول أخرى بلغ 248 حالة فى 24 دولة.

ولفت إلي أن الوزارة قامت بوضع الفيروس المستجد "كورونا" موضع الدراسة بالتوازى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع دخول وانتشار الفيروس داخل البلاد، وتم وضع خطة متكاملة لمواجهة انتشار أى وباء.

وأكد عبد الفتاح، أن مصر خالية من أى إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد "كورونا" حتى الآن، قائلا: "مصر منذ اليوم الأول وضعت خطة لمنع دخول الفيروس للبلاد، من خلال تطبيق إجراءات حجر صحى قوية وصارمة فى جميع المنافذ المعتمدة لجمهورية مصر العربية، بالإضافة لقصر رحلات دولة الصين على مطار القاهرة الدولى مع توفير جميع وسائل الرصد وتفعيلها على مدار الساعة لكافة القادمين من مناطق متأثرة".

وأضاف أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة اتخاذ الإجراءات والتوجه مباشرة إلى الصين لإجلاء الرعايا المصريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، دليل واضح على أن القيادة السياسية تحافظ على أبنائها فى الداخل والخارج، حيث تمت الخطة بمنتهى الاحترافية وإتباع كافة الفحوصات الطبية والكشف عليهم وفقا لإجراءات الحجر الصحى بمحافظة مطروح للتأكد من خلوهم من الإصابة بهذا الفيروس، والتى لم تظهر أية حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

ومن جانبه، قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، أن انتشار الفيروس تحدى ليس فقط للدول المتضررة منه، بل أيضا أمام باقى دول العالم، فمنذ إبلاغ دولة الصين لمنظمة الصحة العالمية بعدد الحالات المصابة بالفيروس فى 7 يناير 2020، وهو ما تنبهت له الحكومة المصرية إزاء هذا الوضع بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة منع دخول هذا الفيروس.
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