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أخبار العالم

علاج كورونا.. قرار عاجل من رئيس وزارء الصين لمحو الفيروس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:43 م
كورونا يواصل حصد
كورونا يواصل حصد الأراواح
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محمد علي
وفق ما قرره أعلى القادة في البلاد، ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، بأن سلطات البلاد بصدد تسريع عملية توفير الأدوية التي أثبتت فعاليتها ضد فيروس "كورونا" الجديد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون تأكيده، أن قرار توفير الأدوية التي كان لها أثر علاجي ضد "كورونا" تم اتخاذه خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانج.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين في حصيلة جديدة، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 910 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس.

ودفع الوباء "الصحة العالمية" إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر، وشركات الطيران إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.
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