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تعليم

التعليم العالي: الطلاب الوافدين يستمتعون بخدمات رعاية من كافة الوزارات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:04 م
الدكتورة رشا كمال
الدكتورة رشا كمال
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نهلة الشربيني
قالت الدكتور رشا كمال رئيس الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع مباردة أدرس في مصر تحت رعايته وبالتالي، أجهزة الدولة تتعاون جميعها مع وزارة التعليم العالي لجذب الطلاب من الخارج للدراسة في مصر، وفي ذلك السياق أعلنت وزارة الآثار معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين.


واضافت "كمال" في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن معاملة الوافدين مثل الطلاب المصريين تشمل أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم فى الترويج لمصر بالخارج.


وأشار إلى أن الإدارة في الطريق للتنسيق مع وزارة النقل والآثار والسياحة لتقديم الخدمات للطلاب الوافدين حيث أن الطالب الوافد يأتي إلى مصر ليس فقط للدراسة إنما يعيش وبالتالي لابد من يحصل على المميزات من الخدمات التي ستقدم له الرعاية.


واوضحت أن أهم الأنشطة التي ستقام خلال الفترة المقبلة المنتدى الافريقي بالتعاون مع جامعة الاقصر فى الفترة من 24 فبراير حتى 27 فبراير 2020، باندية الطلاب الوافدين، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل للمشاركة بالمنتدي يوم الاربعاء 12/2/2020 علمًا بان المشاركة بالمنتدي والانتقال من القاهرة إلي الاقصر والعودة مجانًا.
 
وتابعت: "يتناول المنتدي (سمبوزيوم الفنون البصرية، معرض الفنون البصرية، مهرجان الافلام القصيرة، مهرجان المطبخ الأفريقي، المائدة المستديرة، تجارب الدول الافريقية عن الحفاظ علي التراث الحضارى وتوظيفة، مؤتمر افريقيا وتحديات المستقبل، ويشتمل المنتدي بجانب هذة الفاعليات علي زيارات ميدانية مثل معبد الكرنك - معبد الاقصر - متحف التحنيط - متحف الأقصر).
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