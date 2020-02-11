AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد جولته في أسوان.. عبدالعال يلتقي وفد مجلس الشيوخ الفرنسي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:01 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
Advertisements
فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
يلتقي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة  كاترين موران ديسيلي، رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية.

يأتي ذلك بعد الجولة التي قام بها الوفد، بمحافظة أسوان بمرافقة النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية بمجلس النواب، والنائبة هالة أبو علي.

 وتضمنت الجولة لقاء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،  والجراح العالمي مجدي يعقوب، وزيارة متحف النوبة  والمسلة الناقصة وخزان اسوان ، والسد العالي والنصب التذكاري، وغيرها من مختلف المقاصد السياحية بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي بباريس

موسم سياحى شتوى قوى ومبشر بكل الخير بأسوان.. وزيارات متتالية لرؤساء وزعماء وقادة وسفراء وشخصيات عامة وفنانين ورياضيين ووفود إفريقية وبرتغالية.. صور

محافظ أسوان يستقبل رئيس لجنة الثقافة والتعليم بمجلس الشيوخ الفرنسى.. صور

تفاصيل زيارة وفد الشيوخ الفرنسي إلي أسوان برفقة النائب أيمن أبو العلا.. صور

الدبلوماسية البرلمانية ودعم العلاقات المصرية الفرنسية.. عبد العال يلتقي وفد الشيوخ بعد جولة أسوان الداعمة للسياحة والاستثمار غدا.. ورئيس جمعية الصداقة: النواب يدعم العلاقات مع مختلف برلمانات العالم

ترشيحاتنا

لمرضى الضغط والكوليسترول .. اتبعوا هذه العادات مع العلاج

شاهد.. رمضان صبحي يساند الأهلي أمام طلائع الجيش وسط هتافات الجماهير

أحمد ياسر: فريق المصري يعاني من حالة إجهاد.. وإيهاب جلال كان متمسكا بالرحيل

كهربا غاضب في الأهلي.. محمد صلاح: جيل السبعينيات في الزمالك عشوائي

هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط دون الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

تحرك طائرة عسكرية لمواجهة "درون" فوق منزل الرئيس التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان

أنيقة كالعادة .. رجاء الجداوى تخطف الأنظار فى افتتاح مهرجان أسوان

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم