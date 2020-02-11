بعد جولته في أسوان.. عبدالعال يلتقي وفد مجلس الشيوخ الفرنسي

يلتقي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران ديسيلي، رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية.





يأتي ذلك بعد الجولة التي قام بها الوفد، بمحافظة أسوان بمرافقة النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية بمجلس النواب، والنائبة هالة أبو علي.





وتضمنت الجولة لقاء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والجراح العالمي مجدي يعقوب، وزيارة متحف النوبة والمسلة الناقصة وخزان اسوان ، والسد العالي والنصب التذكاري، وغيرها من مختلف المقاصد السياحية بالمحافظة.