ننفذ التعليمات .. عائد من الصين: لا نخرج خارج الحجر الصحي بمطروح.. فيديو

وأضاف محمد نجاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" وجدنا هواتف وخط تليفون داخل الغرف الخاصة بنا داخل الحجر الصحي للتواصل مع أسرنا ".