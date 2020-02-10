ننفذ التعليمات .. عائد من الصين: لا نخرج خارج الحجر الصحي بمطروح.. فيديو

قال محمد نجاح أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمتواجد داخل الحجر الصحي بمطروح، :" كل المصريين العائدين من الصين معافون تماما ".
وأضاف محمد نجاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" وجدنا هواتف وخط تليفون داخل الغرف الخاصة بنا داخل الحجر الصحي للتواصل مع أسرنا ".
وتابع محمد نجاح:" ننفذ أي تعليمات توجه لنا داخل الحجر الصحي، ولا نخرج خارج الحجر الصحي على الإطلاق".
وأكمل محمد نجاح:" يتم سحب عينات الدم منا وإجراء تحاليل واتخاذ كافة الإجراءات الطبيبة لنا بشكل مستمر وكل المصريين المتواجدين داخل الحجر الصحي بخير ولا أعراض إصابة بيننا".
وأكمل محمد نجاح:" نتلقى 3 وجبات يوميا"، وتابع ضاحكا:" طلبنا سمك وتم توفيره لنا ".
ولفت محمد نجاح:" المنحة الخاصة بي في الصين لم تنتهي ومتاح لنا المتابعة مع الصين لاستكمال الدراسة".