AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ننفذ التعليمات .. عائد من الصين: لا نخرج خارج الحجر الصحي بمطروح.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:42 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الصين
Advertisements
هاني حسين
قال محمد نجاح أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمتواجد داخل الحجر الصحي بمطروح، :"  كل المصريين العائدين من الصين معافون تماما ".

وأضاف محمد نجاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  وجدنا هواتف وخط تليفون داخل الغرف الخاصة بنا داخل الحجر الصحي  للتواصل مع أسرنا ".

وتابع محمد نجاح:"  ننفذ أي تعليمات توجه لنا داخل الحجر الصحي، ولا نخرج خارج الحجر الصحي على الإطلاق".

وأكمل محمد نجاح:"  يتم سحب عينات الدم منا وإجراء تحاليل واتخاذ كافة الإجراءات الطبيبة  لنا  بشكل مستمر  وكل المصريين المتواجدين داخل  الحجر الصحي بخير ولا أعراض إصابة بيننا".

وأكمل محمد نجاح:"  نتلقى 3 وجبات يوميا"، وتابع ضاحكا:" طلبنا سمك وتم توفيره لنا ".

ولفت محمد نجاح:"  المنحة الخاصة بي في الصين لم تنتهي ومتاح لنا المتابعة مع الصين لاستكمال الدراسة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين

لمن يرغب من المصريين العودة من الصين.. ننشر تليفون وإيميل التواصل مع الحكومة لتسهيل الإجراءات

بتوجيهات من الرئيس السيسي..الحكومة تناشد المصريين بالصين التواصل مع سفارتنا ببكين.. طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل المصريين الراغبين في العودة.. تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين العائدين من مدينة ووهان

رسائل من مدينة الموت.. ماذا قال المصريون العائدون من ووهان الصينية؟

الطيران: الاشتباه فى حالتين وعزل المصريين العائدين من الصين 14 يومًا..فيديو

وزيرة الصحة: لا نقص في الألبان والأمصال والإنسولين لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير في عدد مصابي الجيش الأمريكي في هجوم إيران الصاروخي

صلة قرابة.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

ترامب يكشف موعد التخلص من فيروس كورونا

محمد صبحي ولبلبة وعمرو الليثي أول الحضور في عزاء لينين الرملي ..شاهد

قرارات لجنة الانضباط.. إيقافات بالجملة للاعبي بيراميدز وتغريم الأهلي 100 ألف جنيه

واتساب يوقف خاصية مهمة على هواتف آيفون وأندرويد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطائر الجبنة وبان كيك بطاطس وكوكتيل فواكه بالسيرب

محمد صبحي ولبلبة وعمرو الليثي أول الحضور في عزاء لينين الرملي ..شاهد

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى