مصري من داخل الحجر الصحي: لم تظهر أي أعراض لـ كورونا علينا حتى الآن

قال محمد بلال أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية من داخل الحجر الصحي بمطروح، إن اليوم في الحجر الصحي يبدأ بتناول وجبة الإفطار، مضيفا:" يتم عزلنا وكل فرد في غرفة منفصلة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي".





وأضاف محمد بلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية داخل الحجر الصحي وحتى هذه اللحظة لم تظهر أي أعراض لفيروس كورونا على أي مصري داخل الحجر الصحي".





وتابع محمد بلال:" يتم الكشف علينا مرتين في اليوم وهذا ما كان يحدث معنا في الصين".





وأكمل محمد بلال:" هناك عيادات متواجدة على مدار الساعة داخل الحجر الصحي للاستفسار عن أي شيء داخل الحجر، وتلك العيادات متاحة لنا في كل التخصصات، ونحن نقيم في فندق نظيف للغاية".



