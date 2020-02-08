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مصري من داخل الحجر الصحي: لم تظهر أي أعراض لـ كورونا علينا حتى الآن

السبت 08/فبراير/2020 - 10:01 م
الحجر الصحي بمطروح
الحجر الصحي بمطروح
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هاني حسين
قال محمد بلال أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية من داخل الحجر الصحي بمطروح، إن اليوم في الحجر الصحي يبدأ بتناول وجبة الإفطار، مضيفا:" يتم عزلنا وكل فرد في غرفة منفصلة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي".

وأضاف محمد بلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يتم اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية داخل الحجر الصحي وحتى هذه اللحظة لم تظهر أي أعراض لفيروس كورونا على أي مصري داخل الحجر الصحي".

وتابع محمد بلال:"  يتم الكشف علينا مرتين في اليوم  وهذا ما كان يحدث معنا في الصين".

وأكمل محمد بلال:"  هناك عيادات متواجدة على مدار الساعة داخل الحجر الصحي للاستفسار عن أي شيء داخل الحجر، وتلك العيادات متاحة لنا في كل التخصصات، ونحن نقيم في فندق نظيف للغاية".

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