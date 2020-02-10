مدرب طنطا: نستحق ركلتي جزاء أمام إنبي والتحكيم ظلمنا للمباراة السادسة على التوالي

انتقد أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا حكم لقاء فريقه أمام إنبي، مشيرا إلى "الحكم "كتفهم" بكثرة عدد البطاقات الصفراء في اللقاء".

وقال المزين في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة : "نستحق ركلتي جزاء أمام إنبي، ركلة جزاء في الشوط الأول وأخرى في الثاني، ركلتان لم نحصل على أي منهما".

وأضاف مدرب طنطا " أن هذه هى المباراة السادسة على التوالى التى يظلمنا فيها التحكيم و لا أعرف ما أفعله".

التعادل يعني أن طنطا في كل مبارياته بالدوري المصري الممتاز لم يفز قط ضد إنبي،حيث تعادل 4 مرات وخسر 3.

وكان إنبي قد فاز ضد طنطا ذهابا وإيابا في موسم 2017-2018 من الدوري.

وبهذا التعادل أصبح رصيد طنطا 15 نقطة في المركز الـ15، فيما أصبح رصيد إنبي 24 نقطة في المركز السابع.