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أخبار العالم

بجاحة أردوغان .. ماذا طلبت تركيا من اليونان في بحر إيجة؟

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:47 م
أردوغان
أردوغان
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واصلت تركيا استفزازاتها المعتادة لجيرانها حيث طالب خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، اليوم الاثنين، اليونان بنزع أسلحة جزر بحر إيجة، وذلك بعد أن أرسلت سفينة تنقيب ثالثة إلى شرق البحر المتوسط.

 

وقال أكار، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إن اليونان سلحت 16 من بين 23 جزيرة منذ 1939، زاعما أن ذلك يمثل انتهاكا للمعاهدات الدولية.

 

وادعت تركيا أن معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدات باريس للسلام لعام 1947 تتطلب من جزر بحر إيجة اليونانية أن تظل منزوعة السلاح، لكن أثينا تقول إن الظروف تغيرت بشكل جذري منذ ذلك الحين ولم تعد القيود مطبقة.

 

يأتي ذلك بعد 4 شهور من توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المؤقتة في ليبيا، والذي يهدف إلى سرقة البترول الليبي.

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