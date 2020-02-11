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توك شو

مصرية من داخل الحجر الصحي: كلنا بخير ولا أعراض إصابة علينا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:00 ص
العائدين من ووهان
العائدين من ووهان
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هاني حسين
قالت عزة عبد الوهاب إحدى العائدات من ووهان الصينية والمتواجدة في الحجر الصحي، إننا نتلقى اهتماما على أعلى مستوى من وزارة الصحة والأطقم الطبية المتواجدة  تقدم لنا الخدمات الطبية.

وأضافت عزة عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية،:" نتعرض إلى أشعة الشمس باستمرار  داخل الحجر الصحي في مطروح".

وتابعت عزة عبد الوهاب:"  جميع المصريين المتواجدين داخل الحجر الصحي يشعرون بالسعادة  ولم تظهر أعراض على أي مصري متواجد داخل الحجر الصحي".

وأكملت عزة عبد الوهاب:"  يتم نقل أي فرد تظهر عليه أعراض  ارتفاع درجات الحرارة  إلى المستشفى على الفور ولكن حتى الآن لم تظهر اي مشكلة من أي نوع  على المتواجدين داخل الحجر الصحي".

ولفتت عزة مصطفى:"  منطقة الحجر الصحي بها عيادات متواجدة داخل باستمرار". 
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