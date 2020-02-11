مصرية من داخل الحجر الصحي: كلنا بخير ولا أعراض إصابة علينا

قالت عزة عبد الوهاب إحدى العائدات من ووهان الصينية والمتواجدة في الحجر الصحي، إننا نتلقى اهتماما على أعلى مستوى من وزارة الصحة والأطقم الطبية المتواجدة تقدم لنا الخدمات الطبية.





داخل الحجر الصحي في مطروح". وأضافت عزة عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية،:" نتعرض إلى أشعة الشمس باستمرار





وتابعت عزة عبد الوهاب:" جميع المصريين المتواجدين داخل الحجر الصحي يشعرون بالسعادة ولم تظهر أعراض على أي مصري متواجد داخل الحجر الصحي".





وأكملت عزة عبد الوهاب:" يتم نقل أي فرد تظهر عليه أعراض ارتفاع درجات الحرارة إلى المستشفى على الفور ولكن حتى الآن لم تظهر اي مشكلة من أي نوع على المتواجدين داخل الحجر الصحي" .



