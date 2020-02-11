منتخبات الريشة الطائرة تحلق في صدارة البطولة الإفريقية باليوم الأول





وفي الفترة المسائية على صعيد منافسات المجموعة الثانية حقق المنتخب الوطني الفوز يخماسية على الكاميرون، فيما فاز رجال المغرب على سيراليون خماسية نظيفة بسبب انسحابهم. وعلى صعيد منافسات السيدات ، نجح المنتخب الوطني في انتزاع فوز دراماتيكي من المنتخب الجزائري بثلاثة اشواط مقابل شوطين ، فيما فازت سيدات موريشيوس على منتخب جنوب إفريقيا برباعية مقابل هدف .





وتشهد البطولة القارية مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

وعلى صعيد منافسات المجموعة الثانية ، حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على الكاميرون بخماسية نظيفة ، فيما فاز منتخب الوطني على سيراليون بخماسية نظيفة بعد انسحابهم.