أنيقة كالعادة .. رجاء الجداوى تخطف الأنظار فى افتتاح مهرجان أسوان

شاركت المذيعة إنجى على متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بمقطع فيديو للفنانة القديرة رجاء الجداوى، وذلك خلال ظهورها فى حفل افتتاح مهرجان أسوان.
وخطفت رجاء الجداوى الأنظار كعادتها بإطلالتها الراقية، حيث ظهرت بفستان أسود بسيط لايحمل أى نقوشات و نسقت معه كاب رائع مطعم بالتطريزات الراقية التى زادت من أناقتها.
وأكملت رجاء الجداوى إطلالتها ببعض المجوهرات الخلابة فيما ارتدت كلاتش أسود.
أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت رجاء الجداوى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جاذبيتها و جمالها.