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أخبار العالم

بالتزامن مع كورونا.. ألمانيا تحذر العالم من فيروس جديد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت ألمانيا عن ظهور فيروس أنفلونزا الطيور h1n1 سريع الانتقال بمزرعة في جنوب غرب البلاد، لينضم إلى فيروس كورونا الذي يهدد العالم. 

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إن وزارة الأغذية والزراعة الألمانية أبلغتها أن الفيروس تسبب في نفوق 44 طائرا في قطيع يضم 69 طائرا في ولاية بادن فورتمبرج.

وأضافت أن: "جميع الدواجن وطيور الحظائر تم إعدامها والتخلص منها بأمان في السابع فبراير عام 2020".

وكانت الوزارة قد أكدت إصابة طائر بري بفيروس انفلونزا الطيور في ولاية براندنبرج في شرق البلاد، لكن العدوى لم تنتقل إلى أي من طيور المزارع.

وارتفع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى أكثر من 1000 حالة، وسط مخاوف من استمرار حصد الأرواح. 

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