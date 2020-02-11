جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

شاركت الفنانة نيللى كريم متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها، وذلك خلال تألقها على السجادة الحمراء فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.
وظهرت نيللى كريم فى الصورة بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، حيث ارتدت جمبسوت أسود ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، ونسقت معه وشاحا مطرزا.
وأكملت نيللى كريم إطلالتها بكلاتش أسود متوسط الحجم جمع بين اللونين الأسود و الذهبى، ولم تتكلف فى ارتداء المجوهرات ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة.
ووضعت نيللى كريم بعض لمسات المكياج البسيطة التى ارتكزت على الألوان الهادئة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.
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I am humbled and delighted to have been honored by @aswanwomenfilmfestival with a lifetime achievement award tonight. It has been a privilege to bring all these stories of women navigating through challenges, opportunities, setbacks and triumphs to life, and to highlight many women’s issues in the process. I dedicate this award to the many women who have inspired the roles I played and the women who inspire me every day with their strength, courage, talent, and competence, starting with my own mother.