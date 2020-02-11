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مرأة

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:31 ص
نيللى كريم
نيللى كريم
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة  نيللى كريم متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها، وذلك خلال تألقها على السجادة الحمراء فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

وظهرت نيللى كريم فى الصورة بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، حيث ارتدت جمبسوت أسود ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، ونسقت معه وشاحا مطرزا.

وأكملت نيللى كريم إطلالتها بكلاتش أسود متوسط الحجم جمع بين اللونين الأسود و الذهبى، ولم تتكلف فى ارتداء المجوهرات ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة.

ووضعت نيللى كريم بعض لمسات المكياج البسيطة التى ارتكزت على الألوان الهادئة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان
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