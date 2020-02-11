السوبر_يا_ابيض.. الجماهير تدعم الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





‏كل الدعم للاعبي ‎#الزمالك و للجهاز الفني بمواجهاته في ‎#السوبر_الافريقي و ‎#السوبر_المصري🏆🏹





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‏العبوا برجولة 💪

حاربوا علي البطولة 🏆

إحنا أسياد أفريقيا من زمان 👑

‎#السوبر_يا_الابيض





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ربنا يبعد عنكم الإصابات وتكونوا في أفضل الأحوال ويكرمكم في الفترة القادمة وتفرحونا

‎#السوبر_يا_الابيض





‏كلنا ثقة في الرجالة إن شاء الله

احنا الزمالك 💪❤‎#السوبر_يا_الابيض





‏كل الدعم بإذن الله السوبر زمالكاوي🤲🤲🤲‎#السوبر_يا_الابيض

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #السوبر_يا_ابيض ؛ دعما لنادي الزمالك، قبل لقائه مع فريق الترجي التونسي، يوم الجمعة القادم في قطر.