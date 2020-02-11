السوبر_يا_ابيض.. الجماهير تدعم الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #السوبر_يا_ابيض ؛ دعما لنادي الزمالك، قبل لقائه مع فريق الترجي التونسي، يوم الجمعة القادم في قطر.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
كل الدعم للاعبي #الزمالك و للجهاز الفني بمواجهاته في #السوبر_الافريقي و #السوبر_المصري🏆🏹
العبوا برجولة 💪
حاربوا علي البطولة 🏆
إحنا أسياد أفريقيا من زمان 👑
#السوبر_يا_الابيض
ربنا يبعد عنكم الإصابات وتكونوا في أفضل الأحوال ويكرمكم في الفترة القادمة وتفرحونا
#السوبر_يا_الابيض
كلنا ثقة في الرجالة إن شاء الله
احنا الزمالك 💪❤#السوبر_يا_الابيض
كل الدعم بإذن الله السوبر زمالكاوي🤲🤲🤲#السوبر_يا_الابيض