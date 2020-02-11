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رياضة

#السوبر_يا_ابيض.. الجماهير تدعم الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:00 ص
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #السوبر_يا_ابيض ؛ دعما لنادي الزمالك، قبل لقائه مع فريق الترجي التونسي، يوم الجمعة القادم في قطر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏كل الدعم للاعبي ‎#الزمالك و للجهاز الفني بمواجهاته في ‎#السوبر_الافريقي و ‎#السوبر_المصري🏆🏹 

‏العبوا برجولة 💪
حاربوا علي البطولة 🏆
إحنا أسياد أفريقيا من زمان 👑
‎#السوبر_يا_الابيض

ربنا يبعد عنكم الإصابات وتكونوا في أفضل الأحوال ويكرمكم في الفترة القادمة وتفرحونا
‎#السوبر_يا_الابيض

‏كلنا ثقة في الرجالة إن شاء الله 
احنا الزمالك 💪❤‎#السوبر_يا_الابيض

‏كل الدعم بإذن الله السوبر زمالكاوي🤲🤲🤲‎#السوبر_يا_الابيض
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