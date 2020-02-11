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محافظات

مشروعات تنموية للنهوض بمستوى الخدمات بالحسنة في سيناء

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:19 م
مشروعات تنموية للنهوض
مشروعات تنموية للنهوض بمستوى الخدمات بالحسنة في سيناء
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احمد صالح
يشهد مركز "الحسنة" بوسط سيناء، تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في اطار جهود الدولة لتنمية وتعمير سيناء.

وأشار المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة ، إلى أنه تم بناء ٣ مدارس منها مدرسة ثانوية فى "مدينة الحسنة"، واُخرى صناعية ، ومدرسة تعليم أساسي فى قرية "المنجم".

وقال إنه جارى إنشاء 25 وحدة سكنية جديدة بالحسنة، كما تم انشاء قرية " الجوفه"متكاملة المنشأت للسكان وتضم 100 منزل بدوى بمساحة 200 متر للوحدة، المنزل بمساحة 118 مترا مربعا ، وملحق به حوش بمساحة 82 مترا مربعا ، ومكونات المنزل 3 غرف وصالة مضيفة رجالى ومضيفة حريمى ودورتين مياه ومطبخ وتم فرش البيت كامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية ، وتسليمه للأهالي ، وإنشاء بئر جوفي.

وأشار إلى أنه فى مجال توفير اللازم من الخدمات للقرى الأكثر فقرا، تقرر رفع كفاءة الخدمات الكهربائية بقرى " الريسان وأم قطف وأم شيحان"، وإنشاء 2 بئر زراعي بكل قرية ورصف طرق بقرية "الريسان".

كما تم انشاء مركز شباب متكامل بقرية الجدي على مساحة 6500 متر مكعب ويتكون من 3 طوابق يشمل الطابق الأرضي صالة لياقة بدنية ، غرفة تغيير ملابس، مكاتب إدارية ، والطابق الأول يشمل صالة تنس طاولة ، غرفة تغيير ملابس ، مكاتب إدارية.

والطابق الثانى يشمل كافتيريا مكشوفة و كافتيريا مغطاة وملعب خماسي نجيله صناعية ، وملعب خماسي أرضية اكليرك ، وحمام سباحة وحديقة طفل ،،بتكلفة استثمارات ووزارة الشباب والرياضة 13.187 مليون جنيه.

وجاري إنشاء مشروعات كهربائية جديدة، تتضمن مد شبكات وانشاء أكشاك توزيع ومحولات فى قريتى "القسيمة والمنبطح"، وتوريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات بقريتي "الجفجافة وبغداد" ، ورصف طرق داخلية  بقريتي "المنبطح والقسيمة"، بطول 2 كيلو متر.

وقال، إنه يجرى رفع كفاءة مجلس مبنى مجلس المدينة القديم، ورفع كفاءة وحدات سكنية  والتي تم بناؤها قبل عام 1989، وعددها 20 وحدة بقرى "بغداد والمغارة والجدى".
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مشروعات تنموية للنهوض بمستوى الخدمات بالحسنة في سيناء
مشروعات تنموية للنهوض بمستوى الخدمات بالحسنة في سيناء
مشروعات تنموية للنهوض بمستوى الخدمات بالحسنة في سيناء
مشروعات تنموية للنهوض بمستوى الخدمات بالحسنة في سيناء
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