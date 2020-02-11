احذروا.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ العمى

الإصابة بـ العمى الكلي تعنى عدم القدرة على الرؤية نهائيا، ويبدأ الأمر بصعوبة في تمييز ملامح الأشياء، وحساسية شديدة تجاه الضوء، وعدم القدرة على تحديد الأشكال بالضبط. تمييز





كشف موقع " health line " عن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بـ العمى ، وتشمل :





- الأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون، مثل الضمور البقعي و الزرق

- الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري

- المرضى الذين لديهم السكتة الدماغية

- الأشخاص الذين يخضعون لجراحة العين

- الأشخاص الذين يعملون مع أو بالقرب من الأشياء الحادة أو المواد الكيميائية السامة





أبرز أسباب الإصابة بـ العمى





- الضمور البقعي يدمر جزء عينيك الذي يتيح لك رؤية التفاصيل، وعادة ما يصيب كبار السن.

- إعتام عدسة العين يسبب رؤية غائمة، وأكثر شيوعا في كبار السن.

- التهاب العصب البصري هو التهاب يمكن أن يسبب فقدان البصر المؤقت أو الدائم.

- يشير التهاب الشبكية الصباغي إلى تلف الشبكية، ويؤدي إلى العمى فقط في حالات نادرة.

الأورام التي تؤثر على الشبكية أو العصب البصري يمكن أن تسبب الأورام التي تؤثر على الشبكية أو العصب البصري يمكن أن تسبب العمى



