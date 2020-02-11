AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة كفر الشيخ: تزويد كليات القطاع الطبي بـ 2000 جهاز حاسب آلي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي،  رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، تزويد كليات القطاع الطبي بـ 2000 جهاز حاسب آلي موجها بسرعة الانتهاء من البنية التحتية وكافة الاستعدادات المادية والبشرية بمشروع الاختبارات الإلكترونية المعرفية بالجامعة لتطبيق المنظومة الجديدة التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات لإجراء الاختبارات الالكترونية في القطاع الطبي بالجامعة مرحلة أولى.

وشدّد رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلس العمداء، على ضرورة تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الاختبارات الإلكترونية والالتزام بالمعايير العالمية لإعداد بنوك الأسئلة لإجراء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الصحي بالجامعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والاختبارات في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خصوصا خريجي كليات المجموعة الطبية ليواكب خريجي الجامعات العالمية.

وناقش رئيس الجامعة وضع خطط لزيادة الموارد الذاتية للكليات وتنشيط عمل الوحدات ذات الطابع الخاص وتنفيذ خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مكانة وترتيب الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات الدولية والمشاركة بفاعلية في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخصوصا القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا.

وناقش مجلس العمداء تشجيع النشر العلمي الدولي والاشتراك في قواعد البيانات العالمية وخصوصا التابعة لـ Scopus والاستفادة من الدوريات والكتب والمراجع الموجودة على بنك المعرفة، موجهًا بتحديث المواقع الإلكترونية للكليات بصفة مستمرة ومتابعة تحصيل المصروفات الدراسية والتأكيد على ضرورة سداد كامل المصروفات المستحقة على الطلاب الوافدين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجال الأكاديمي والعلمي

توجيه الرئيس بمشروع قومي لاكتشاف الموهوبين يستحوذعلى عناوين صحف اليوم

جامعة كفر الشيخ تحتفل باليوبيل الذهبي لـ كلية الزراعة | صور

جامعة بنها تنظم مسابقة لإعداد حقيبة تدريبية على نظم وآليات الاختبارات الإلكترونية

رئيس جامعة كفرالشيخ يشدد على تطبيق المعايير واللوائح للكنترولات

رئيس جامعة كفر الشيخ : خطة لتأمين الامتحانات وأعمال الكنترول

ترشيحاتنا

شاهد.. تمساح يهاجم سائحا بعدما حاول تصويره بطريقة غريبة

الرئيس الصيني يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

نفس يوم مواجهة الأهلى وصن داونز.. مرتضى منصور: الزمالك يتمسك بمواجهة الترجي يوم 29 فبراير

باهر السعيد يكشف حقيقة حفاضات الأطفال المسرطنة

أخبار التوك شو.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ لطفى لبيب.. مايا دياب: فادى الهاشم أرغم على تصرفه.. وتعرف على حالة الطقس فى عيد الحب.. فيديو

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون آيات من القرآن .. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوم سلطان.. نجلاء بدر وإنجى علي تثيران الجدل على إنستجرام

تقرير يكشف استخدام زيوت المجاري في الأكل الصيني.. شاهد

رغم معاناة الانتقال ومشقة الوصول للصندوق.. ثمانينية تدلي بصوتها في تكميلية الجيزة.. صور