جامعة كفر الشيخ: تزويد كليات القطاع الطبي بـ 2000 جهاز حاسب آلي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، تزويد كليات القطاع الطبي بـ 2000 جهاز حاسب آلي موجها بسرعة الانتهاء من البنية التحتية وكافة الاستعدادات المادية والبشرية بمشروع الاختبارات الإلكترونية المعرفية بالجامعة لتطبيق المنظومة الجديدة التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات لإجراء الاختبارات الالكترونية في القطاع الطبي بالجامعة مرحلة أولى.





وشدّد رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلس العمداء، على ضرورة تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الاختبارات الإلكترونية والالتزام بالمعايير العالمية لإعداد بنوك الأسئلة لإجراء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الصحي بالجامعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والاختبارات في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خصوصا خريجي كليات المجموعة الطبية ليواكب خريجي الجامعات العالمية.





وناقش رئيس الجامعة وضع خطط لزيادة الموارد الذاتية للكليات وتنشيط عمل الوحدات ذات الطابع الخاص وتنفيذ خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مكانة وترتيب الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات الدولية والمشاركة بفاعلية في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخصوصا القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا.





وناقش مجلس العمداء تشجيع النشر العلمي الدولي والاشتراك في قواعد البيانات العالمية وخصوصا التابعة لـ Scopus والاستفادة من الدوريات والكتب والمراجع الموجودة على بنك المعرفة، موجهًا بتحديث المواقع الإلكترونية للكليات بصفة مستمرة ومتابعة تحصيل المصروفات الدراسية والتأكيد على ضرورة سداد كامل المصروفات المستحقة على الطلاب الوافدين .



