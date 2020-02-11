معندوش خبرة.. نجم المقاصة يكشف لـ «صدى البلد» سر فشل تجربة ميدو

كشف خالد أوتشو، لاعب منتخب أوغندا المحترف ضمن صفوف نادي مصر المقاصة، عن سبب فشل ميدو المدرب السابق للفريق، موضحًا أن قلة الخبرة لديه لصغر سنه في عالم التدريب كانت أبرز أسباب الفشل.





وقال خالد أوتشو، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ميدو لديه شخصية رائعة، ويعد من أفضل أصدقائي الحاليين، وأرى أنه رحل بسبب قلة الخبرات لديه كمدرب".





وتابع خالد أوتشو، "ميدو لديه فكر رائع، لكن صغر سنه في عالم التدريب، إلى جانب سوء الحظ الذي واجهه ونادي مصر المقاصة أدى إلى الفشل".





واختتم تصريحاته، قائلًا "بالطبع أنا حزين على رحيله، ولكني أتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".





يذكر أن ميدو فشل في تجربته التدريبية مع نادي مصر المقاصة بعد أن التدريب منذ بداية الموسم الجاري، إلا أنه لم يحقق سوى فوزين من 14 مباراة وخمس تعادلات وسبع هزائم في البطولة المحلية.



