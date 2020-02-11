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رياضة

خاص.. نجم أوغندا متحديًا منتخب مصر: سنهزمكم في المباراة المقبلة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:00 م
لقطة من مباراة منتخب
لقطة من مباراة منتخب مصر وأوغندا الماضية
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مجدي سلامه
تحدى خالد أوتشو لاعب منتخب أوغندا المحترف ضمن صفوف نادي مصر المقاصة منتخب مصر في أي مواجهة مقبلة ستجمع بين المنتخبين بأنه سيفوز على منتخب مصر.

وقال خالد أوتشو في تصريحات خاصة لصدى البلد " سنفوز على منتخب مصر في أي مباراة قادمة ستجمع بيننا ، لقد أصبحنا فريقا جيدا للغاية من الصعب هزيمته".

وتابع " نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين حاليا في صفوف منتخب أوغندا تجعلنا كمرشح للفوز بأي بطولة قارية قادمة".

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب أوغندا بنتيجة 2-0 في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت على ستاد القاهرة .
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