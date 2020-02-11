خاص.. نجم أوغندا متحديًا منتخب مصر: سنهزمكم في المباراة المقبلة





وقال خالد أوتشو في تصريحات خاصة لصدى البلد " سنفوز على منتخب مصر في أي مباراة قادمة ستجمع بيننا ، لقد أصبحنا فريقا جيدا للغاية من الصعب هزيمته".





وتابع " نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين حاليا في صفوف منتخب أوغندا تجعلنا كمرشح للفوز بأي بطولة قارية قادمة".





ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب أوغندا بنتيجة 2-0 في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت على ستاد القاهرة .

تحدى خالد أوتشو لاعب منتخب أوغندا المحترف ضمن صفوف نادي مصر المقاصة منتخب مصر في أي مواجهة مقبلة ستجمع بين المنتخبين بأنه سيفوز على منتخب مصر.