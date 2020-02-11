مشين.. مصطفى بكري يعلق على خبر جريدة المساء المسيء لـ الصعايدة.. فيديو

علق النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على الخبر المنشور فى جريدة المساء وإساءته للصعيد وجميع أبنائه، واصفا إياه بالمشين.





وأضاف النائب مصطفى بكرى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن القصة من البداية عندما اعتزم أحد الأهالي ركوب حمار قد اشتراه معه فى القطار، معلقا على ذلك أنه تصرف خاطئ تماما من ذلك المواطن.





وعقب عضو مجلس النواب، أنه عندما يعمم هذا الأمر ويصدر خبر بعنوان "صحيح..صعيدي" معنى ذلك أن كل صعيدي يكون بهذا الشكل.





وتابع النائب مصطفى بكرى، أن ما صدر من جريدة المساء إهانة لا أحد يقبلها فى جمهورية مصر العربية بأكملها، وأعرب عن استغرابه عن كتابة جريدة قومية تصدر يوميا بكتابة خبر مثل هذا.



