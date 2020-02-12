أهالى قرية الأوسط سمهود بقنا يطالبون بتركيب ماكينات صراف آلي

طالب أهالى وموظفو مدينة أبو تشت بمحافظة قنا، البنك الأهلى المصرى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتركيب ماكينات صراف آلى، بقرية الأوسط سمهود، خدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة، مشيرين إلى وجود مكان مؤمن تماما لتركيبها، وهو مكتب البريد بالقرية، وعليه خدمات أمنية على مدى الساعة.

ويقول مصطفى أنور شاكر، مدرس: التعداد السكاني للقرية كبير، لذا نطالب بتوفير الماكينة، تيسيرا على العملاء والمواطنين وتخفيفا عليهم من مشقة الذهاب إلى المركز، وتقليلا من الضغط على الماكينات الموجودة بالمدينة .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360