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أخبار العالم

أبو مازن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: مستعد للعودة للمفاوضات بشرط واحد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، الثلاثاء، استعداده للعودة إلى المفاوضات مع الإسرائيليين من حيث انتهت من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت، "اقتربنا من الحل في المفاوضات السابقة لكننا لم نصل إليه".

وأضاف الرئيس عباس "نريد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيلية عاصمتها القدس الغربية".

وتابع:" لن نلجأ للعنف إطلاقا ونحن نؤمن بمحاربة الإرهاب والتعاون الأمني مع جميع الدول"، مشددا على أننا نؤمن بالمقاومة الشعبية السلمية فقط".

ومن جهتها نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أولمرت قوله خلال لقائه مع أبومازن إن الأخير هو الشريك الوحيد لعملية السلام.

وقال أولمرت إن السلام لكي يتحقق لابد من مفاوضات مباشرة بين الطرفين، مؤكدا أن الزعيم الوحيد الذي يمثل الفلسطينيين ومستعد للتفاوض مع إسرائيل هو ابومازن.
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