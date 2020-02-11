حملة لإزالة أشهر عربة كبدة وسجق فى حي الدقي .. صور

شن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ، والتأكد من سلامة تراخيص المحلات والأكشاك ، والتي تحتل الأرصفة المخصصة للمشاة وتؤثر على السيولة المرورية.





وتمكنت الحملة من إزالة عربة كبدة "عز المنوفي"، التي تعتبر أشهر عربة لسندوتشات الكبدة والسجق، بشارع إيران، في الدقي، بسبب ما تسببه من إشغالات ومخالفتها لشروط الترخيص.





وأكد رئيس حي الدقي في تصريح ل صدى البلد، أن إزالة هذه العربة جاء نتيجة ما تسببه من إشغالات والاستيلاء على الرصيف بصورة كاملة، مشيرا إلى أن ترخيصها مجرد كشك صغير لكنها أصبحت تسيطر على الرصيف بصورة كاملة وتعيق حركة المرور في الشارع.





وأوضح رئيس حي الدقي أن الحملات تأتي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، ورفع جميع الإشغالات.