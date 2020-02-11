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برلمان

بعد وفاته في الأسانسير.. الحرية المصري ينعي اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب ويعلن الحداد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:00 م
مصرع اللواء حسن
مصرع اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب
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حسن رضوان
نعى حزب الحرية المصري، بجميع قياداته واعضائه،اللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب

وأعلن حزب الحرية المصرى وقف العمل لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد.

كان مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن رئيس حزب الحرية المصري والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله  لم يتعرض لسوء فقد سبق بقية الوفد هو والنائب محمد المصري، حيث كان مقررا عقد مؤتمر جماهيري للحزب بمدينة السويس.

وأضاف "بكري" أنه لم يكن في الاسانسير وقت وقوعه، لإنه سبق وفد الحزب، وعندما عاد الاسانسير ليقل اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب وأحمد مهنا الأمين العام لحزب الحرية، سقط بهما الاسانسير من الدور السادس وتوفي على الفور اللواء حسن ناجي وأصيب أحمد مهنا إصابة طفيفة.

يأتى ذلك بعد أن لقي نائب رئيس حزب "الحرية"، مصرعه، بعدما سقط به مصعد كان داخله قبل افتتاح المقر الجديد للحزب، وأصيب عضو بالأمانة المركزية.

تلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارًا من قسم شرطة السويس يفيد بسقوط مصعد عمارة بشارع سعد زغلول.

وقال مصدر مسؤول، إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب "الحرية"، صعد برفقة عضو أمانة الحزب، إلى الشقة مقر الحزب الجديد بالسويس في الدور السادس بالعقار، واستقلا المصعد إلا أنهما قبل وصولهما إلى الشقة سقط بهما إلى أسفل العقار. 

وأوضح مصدر طبى أن اللواء "ناجي" وصل متوفيا لمستشفى التأمين الصحي، بينما المصاب حالته مستقرة، وجرى نقله للقسم الداخلي رجال تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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