«اتصور كأنك في أوروبا».. هاشتاج لدعم السياحة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

قال معتز محمد أحد مؤسسي مبادرة "اتصور كأنك في أوروبا"، إن فكرة هاشتاج "إتصور كأنك في أوروبا" جاءت بالصدفة ولم يكن هناك ترتيب مسبق لها .





وأضاف معتز محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن أحد أصدقاء الجروب قام بالتقاط صورة له في السويس في منطقة مباني هيئة قناة السويس وقام بنشرها على الجروب .





وأوضح معتز محمد ، أن هذه المباني مصممة علي الشكل الانجليزى وقام بالكتابة عليها "الصورة دى مش متصوره في أوروبا الصورة دى في السويس".





وتابع معتز محمد ، أنه بعد نزول البوست وجدنا تفاعلا كبيرا جدا وبعدها وجدنا تفاعلا كبيرا بخصوص هذه الصور وقمنا بعدها بعمل اجتماع لاستغلال هذه النقطة.





واستكمل معتز محمد، أن المبادرة بدأت بأن هناك الكثير من الصور التي نراها في الخارج متواجدة لدينا في مصر ونريد إظهارها إلى العالم.





وأشار إلي أن هناك الكثير من الشباب والأطفال والكبار في السن قاموا بالمشاركة في هاشتاج اتصور وكأنك في أوروبا .