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توك شو

الباز: مصر تزيد بمعدل يقارب تعداد دولة كاملة خلال فترة قصيرة.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:23 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة أكد أن عدد سكان مصر داخليا وصل إلى 100 مليون مواطن مؤكدا أن تلك الزيادة الأخيرة كانت منذ ما يقر من 6 أشهر. 

وأضاف مقدم برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن مصر زادت خلال 6 أشهر مليون مواطن مشيرا أن هناك دول في العالم لا يتجاوز أعدداها 400 ألف مواطن أي أن مصر تزيد بما يقارب دولة كاملة. 

وتابع أن هناك طفلة ولدت تدعى ياسمين رمضان عبد العزيز وهي المواطنة التي تحمل رقم 100 مليون مواطن ومن خلال مداخلة هاتفية أكد والد الطفلة ياسمين أنه من محافظة المنيا من مركز سملوط وأن رزق ابنته سيكون واسع. 

وأشار والد الطفلة ياسمين ان ابنته ولدت يوم 8 من هذا الشهر وقمنا بتسجيلها ظهر هذا اليوم وفوجئنا بأن ياسمين هي الطفلة التي حملت الرقم 100 مليون ومثلت فرحة كبيرة لنا. 

وقال والد الطفلة ياسمين "أعان الله الرئيس عبد الفتاح السيسي علينا" لانه يقوم بجهود كبيرة من أجل المصريين.
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