بسبب جهاد جريشة.. أحمد شوبير يهاجم لجنة الحكام

هاجم الإعلامى أحمد شوبير لجنة الحكام واللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى بعد أزمة جهاد جريشة الحكم الدولي مع لجنة الحكام، برئاسة جمال الغندور.







وقال "شوبير" عبر برنامجه "ملعب اون"، إن موقف اتحاد الكرة سلبي للغاية فى أزمة جهاد جريشة مع لجنة الحكام، مشيرًا إلى أنه لا بد من تدخل المسئولين فى الاتحاد والبحث عن حلول جذرية للأزمة الراهنة بين جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وجهاد جريشة.





وهاجم أحمد شوبير لجنة الحكام بعد قرارها الأخير بمنع جهاد جريشة من المشاركة فى البطولة العربية، موضحًا أن الإصرار على عرقلة مسيرة الحكم الدولى الكبير أمر غير صحيح ولن يعود بالنفع على أحد.