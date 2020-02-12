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رياضة

جمال الغندور يكشف جنسيات حكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:11 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
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ياسمين تيسير
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن حكام مباريات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وكذلك مباراة الدوري المصري بين الفريقين. 

وأكد جمال الغندور في تصريحات لـ قناة "إم بي سي مصر" أن الاتحاد يخاطب اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية باستثناء سويسرا وفرنسا نظرا لجنسيات مدربي الفريقين مشدداً ان التواصل يتم عن طريق المكالمات الهاتفية وليس الخطابات. 

وأضاف جمال الغندور أن الاتحاد سيعلن قريبًا عن طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري ومباراة القمة بالدوري المصري.

ومن المقرّر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم 20 فبراير المقبل في مباراة السوبر المصري في الإمارات على استاد محمد بن زايد.

كما سيواجه الفريقان مرة أخرى يوم 24 فبراير في مصر ضمن مباراة الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.
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