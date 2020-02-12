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فن

بعد ظهوره مع السفير الصيني.. الجمهور لـ رامي رضوان: إوعى يعطس في وشك

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:55 ص
رامي رضوان و السفير
رامي رضوان و السفير الصيني
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مصطفى كرم

شارك الإعلامي رامي رضوان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام،  بصورة جديدة له.

وظهر رامى رضوان في الصورة، مع السفير الصيني بمصر؛ بعد استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه على قناة "dmc".

وعلق رامي رضوان على الصورة قائلا "السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج بعد حلقتي معاه الأسبوع الماضي للحديث عن إجراءات بلاده من أجل السيطرة على فيروس كورونا وتأثير الفيروس على الاقتصاد في الصين".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه على الصورة وجاء بين "اوعى يعطس في وشك احسن يجيلك كورونا" و"ماخوفتش على نفسك ليه" و" مش خايف من كورونا " و" متألق دايما ".

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