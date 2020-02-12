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تعليم

وزير التعليم ينشر فيديو لتعريف متابعيه بالنسخة الثالثة من بنك المعرفة المصري

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:38 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو جديدا لتعريف متابعيه بالنسخة الثالثة من بنك المعرفة المصري (EKB).




وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذا الفيديو القصير (حوالي ٢٣ دقيقة) يوضح كيفية الدخول على بنك المعرفة المصري ، ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة ومحرك البحث .




كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا الفيديو يستعرض كذلك البوابات المختلفة الموجودة على بنك المعرفة المصري في نسخته الثالثة، كما يتصفح بعض المصادر المتوفرة للأطفال والطلاب والباحثين.




وأخيرا قال وزير التربية والتعليم: أتمنى أن يكون هذا الفيديو ذا فائدة لمن يرغب في اكتشاف هذا الكنز المعرفي الكبير المتاح مجانًا لكل مواطن مصري على أرض مصر.


جدير بالذكر أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في عيد العلم سنة ٢٠١٤ ”نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر“ ودعمًا لجهود الارتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي ، تم إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير ٢٠١٦ كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث.




يتيح بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفني العديد من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور النشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية بداية من قصص الأطفال المصورة والصوتية وكذلك دوائر المعارف للعلوم المختلفة والعديد من المواد التعليمية المختلفة والمصادر الوثائقية وحتي الدوريات العلمية والكتب المتخصصة والرسائل الجامعية.




كما يقوم بنك المعرفة المصري بالعديد من ورش العمل المتخصصة وخدمات النشر العلمي بالتعاون مع بيوت الخبرة والنشر الرائدة - وذلك على سبيل المثال لا الحصر - لمختلف مؤسسات وجامعات ووزارات الدولة وكذلك مؤسسات القوات المسلحة المصرية.




وفي ضوء إصلاح نظام التعليم الحالي، يقوم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة CDSM بدعم خطة التحول للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتي تهدف إلى تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.




ودعمًا للخطة البحثية لجمهورية مصر العربية وتصنيف الجامعات المصرية، قام بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بدعم بدء إطلاق أحد أهم الأدوات لقياس الأداء البحثي الأكاديمي من خلال قاعدة بيانات سايفال SciVal التي توفرها شركة إلسيفير الرائدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.




وقام بنك المعرفة المصري مؤخرًا بالشراكة مع شركة Clarivate Analytics وشركة دار المنظومة بإنشاء أول فهرس للإستشهادات المرجعية باللغة العربية .Arabic Citation Index. وسيتم إطلاقه في عام 2021 كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى "اقتصاد قائم على المعرفة" ، وسيكون ذلك أول وضع لتصور مخرجات البحث العلمي باللغة العربية على فهرس الاستشهادات المرجعية على أن يكون جاهز للإستخدام والبحث باللغتين العربية والإنجليزية لكل المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم من خلال قاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science وهي من أكثر ناشري العالم ثقة والوحيدة في مجال فهرس الاستشهادات المرجعية المحايد، وستدعم فهرس الاستشهادات المرجعية باللغة العربية ليستخدمها الباحثون في مصر وفي 22 دولة أعضاء في جامعة الدول العربية.




و يحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل بوابة منهم لعدد من البوابات الفرعية ، فهناك البوابة الرئيسية الأولى وهي بوابة إتاحة المعلومات www.ekb.eg ، وتعد من أكبر المكتبات الرقمية ومركز معرفة إلكتروني على مستوى العالم والتي تقدم وصول مجاني للمنشورات التعليمية والعلمية في العديد من فروع المعرفة لكل أفراد الشعب داخل جمهورية مصر العربية بالتسجيل عليها بإستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني وبعض البيانات الشخصية والوظيفية البسيطة وتقدم خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال . 




أما عن البوابة الرئيسية الثانية لبنك المعرفة المصري فهى بوابة إنتاج و نشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وأية جهة بحثية أو أكاديمية داخل جمهورية مصر العربية من خلال نظام نشر إلكتروني متكامل وفقًا للمعايير العالمية. وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي العلمي والبحثي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم ذاكرة مصر العلمية والبحثية من خلال ما يلي:




نظام إدارة الدوريات العلمية وفهرستها وحفظها إلكترونيًا ، و نظام لإدارة المؤتمرات ويشمل توثيق المسابقات العلمية، وورش عمل المؤتمرات وتسجيل المشاركين وإدارة المعارض وإدارة نظام سير عمل النشر ، و نظام تقييم الناتج العلمي المحلي للبحوث من خلال متميز متكامل تم تصميمه للهيئات العلمية لمراقبة وتقييم الدوريات العلمية المحلية الخاصة بها ، و نظام حفظ وتجميع الناتج المحلي بشكل قومي لكل الباحثين علي مستوي الجمهورية ، و الحفظ والإسترجاع لكل البيانات من خلال نظام مركزي مع إحكام إدارة النظام.




ويمكن الدخول على بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي : www.ekb.eg

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