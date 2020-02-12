الإفتاء توضح المفهوم الصحيح للبدعة.. وهل هناك في الدين بدعة حسنة؟

ما مفهوم البدعة؟ وهل هناك في الدين بدعة حسنة ؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن البدعة إما أن تكون مما يخالف أصلًا من أصول الكتاب أو السنة أو إجماعًا، فهذه بدعة الضلالة وهي غير جائزة.





وأضافت وإما أن تكون البدعة مما أحدِث من الخير وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه اللَّه أو رسوله، ففي هذه الحالة هي جائزة بلا خلاف في ذلك؛ لأَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل لمن فعلها ثوابًا، حيث قال: « مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ» رواه مسلم، ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه عن قيام الليل جماعة في رمضان: "نعمتِ البِدْعةُ هذه" رواه مالك.





تعرف على مفهوم البدعة عند المتطرفين

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الجماعات المتطرفة يدعون أن جميع المناسبات التي تسعد قلوب الشعب المصري بدعة ولم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.





وأوضح «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن البدعة عند المتطرفين الأمر الذي لم يفعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- فكل أمر مستحدث بدعة عندهم.





وأشار مستشار المفتي، إلى أن كل أمر مستحدث لم يوجد في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة ليس بدعة، مثل الاحتفال بمولد النبوي والإسراء والمعراج.





ولفت إلى أن الصحابة الكرام لم يحتفلوا بهذه المناسبات، وهذا ليس دليلًا على أنها بدعة، فالمصريون لا يحتفلون بهذا اليوم -المولد النبوي- بل يحتفلون بصاحبه، النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهو من قام بالإسراء والمعراج والهجرة وغير ذلك من المناسبات الدينية.





علي جمعة: آية قرآنية تفرق بين البدعة والإبداع

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه هناك فرقًا بين البدعة والإبداع، منوهًا بأن هناك آية قرآنية تضع السقف الذي ينبغي أن نسير في ظلاله.





وأوضح «جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، هي السقف الذي ينبغي أن أسير في ظلاله حرًا طليقًا ، وهنا الفرق بين البدعة والإبداع فما كان تحت ظلال طاعة الله ورسوله فهو إبداع .





وأضاف أن ما كان خارجا عن طاعة الله ورسوله فهو بدعة، الإبداع هو الذي يحرك الكون هو الذي يطور الحضارة وهو الذي يُمكن في الأرض ، إذن الفرق بين البدعة والإبداع وبين الحرية والتفلت طاعة الله ورسوله.