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فن

بعد تخطي سقف 4 ملايين مشاهدة.. رامي جمال يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب.. تفاصيل

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:51 م
شروق حمدى
نشر المطرب رامى جمال من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر دعائيا لأغنية الجديدة التى تحمل عنوان "بيهم كلهم"، والمقرر طرحها اليوم، الأربعاء، الساعة 7 مساءً.

وعلق رامى جمال على البوستر: "ramygamalmusic #بيهم كلهم.. أغنية لـ #عيدالحب من ألبوم #أنا_لوحدي.. النهاردة 7 مساءً إنتاج #نجوم_ريكوردز".

من ناحية أخرى، حققت أغنية "سقف" لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب" بعد يومين على طرحها فقط.

كما استطاعت الأغنية أن تحافظ على التريند رقم 1، منذ وقت طرحها حتى الآن.

وكان من ضمن عوامل نجاح الأغنية تصوير الفيديو كليب بطريقة عفوية، واشتراك عدد كبير من النجوم في الكليب وتصوير مقاطع فيديو لهم بجانب البهجة في كلمات الأغنية وألحانها وتوزيعها.

"سقف" كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج وديجيتال ماستر توما.
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