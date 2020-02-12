بعد تخطي سقف 4 ملايين مشاهدة.. رامي جمال يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب.. تفاصيل

من ناحية أخرى، حققت أغنية "سقف" لـ رامي جمال ، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب" بعد يومين على طرحها فقط.





كما استطاعت الأغنية أن تحافظ على التريند رقم 1، منذ وقت طرحها حتى الآن.





وكان من ضمن عوامل نجاح الأغنية تصوير الفيديو كليب بطريقة عفوية، واشتراك عدد كبير من النجوم في الكليب وتصوير مقاطع فيديو لهم بجانب البهجة في كلمات الأغنية وألحانها وتوزيعها.



