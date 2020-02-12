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توك شو

هل اقترب موعد إطاحة بوتين بـ أردوغان وجيشه ؟ تفاصيل

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:07 م
بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان
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شيرين عادل
قال الدكتور عمرو الديب،  رئيس مركز خبراء مركز رياليست للأبحاث: إن الاتفاق  التركى الروسى أساسه أن تصمت الأخيرة عما يحدث داخل ليبيا.  

وأضاف عمرو الديب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الأحداث الجارية فى إدلب  وتحركات الجيش السورى بدعم روسى كما هو متعارف للجميع كان أساسه اللقاء الثنائى فى موسكو ما بين رئيس المخابرات التركية ونظيره السوري . 

وأكد رئيس مركز خبراء مركز ريلايست للأبحاث ، إلى أن روسيا فى الوقت الحالى أصبحت لا تدعم  تركيا  فى الملف الليبى ، لافتأ إلى أن الاختلاف فى وجهات النظر الروسية والتركية فى الملف الليبى أسفرت عن تصاعد هذا الشأن  بين الجانبين ..

وأشار رئيس مركز خبراء مركز ريلايست للأبحاث ، إلى أن  روسيا بعد فترة تصاعد الاختلافات بينها وبين تركيا رأت أن هذه الفرصة سانحة للتخلص من الجماعات الارهابية فى ادلب الليبية عن طريق دعم عسكرى روسى للجيش السورى ..

وتابع عمرو الديب ، تركيا قللت استيرادها من الغاز الروسى لعام 2019 والذى زاد من وتيرته اختلافات واسعة فى وجهات النظر بين تركيا وروسيا . زيارة أردوغان لأوكرانيا وتأكيده على عدم اعترافه بضم شبه جزيرة القرم الروسية  .





 

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