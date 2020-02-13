برلماني: تفقد السيسي عزبة الهجانة ضمن مبادرة رفع معاناة محدودي الدخل

أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تفقده منطقة عزبة الهجانة بمنطقة 4.5 طريق السويس التي يتم تطويرها بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لعمل محال تجارية ومشروعات صغيرة لرفع معاناة قاطني المنطقة.

وأكد "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان الذي يفكر في جميع هموم المواطن من مأكل ومشرب وصحة وتعليم وغيرها ولا تمر أي مشكلة من مشاكل المواطن مرور الكرام على الرئيس عبد الفتاح السيسي بل في نفس الوقت يتخذ القرارات الجرئية لحلها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفقد الرئيس السيسي منطقة عزبة الهجانة وتطويرها يأتي ضمن المبادرات التي دائما يقدمها للمواطن محدودي الدخل وتطوير العشوائيات والمناطق الأكثر احتياجًا.



يأتى ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس والتي يتم تطويرها بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لعمل محال تجارية ومشروعات صغيرة لرفع المعاناة عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة.





ورصدت كاميرا "صدى البلد" أهم التطورات بالمنطقة، بإضافة إلى آراء سكان المنطقة حول زيارة الرئيس يوم الجمعة، وأهم المشاكل الموجودة بالمنطقة.





قال أحمد عبدالدايم أحد شباب منطقة عزبة الهجانة، إن الهجانة كانت مثلها مثل كل المناطق الشعبية في مصر تحتاج إلى مرافق وصرف صحي واهتمام من جانب المسئولين إلى أن أمر الرئيس السيسي بتطوير الطرق واستغلال المناطق المتاحة وعمل محال تجارية لأهل المنطقة وهذا هو المتوقع من الرئيس السيسي لأنه يبحث دائما عن فئة الفقراء والمهمشين في الدولة للعمل على راحتهم.