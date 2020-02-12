مجلس الوزراء: برامج مصر خلال رئاستها الاتحاد الافريقي لن تنتهى..فيديو

قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقيى التى بدأت فى يناير 2019 كانت نتائج للمجهود المصرى منذ عام 2014.





ولفتً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتخلف عن حضور أى قمة افريقية وكان دائم الحضور والمشاركة الفعالة من خلال الدبلوماسية المصرية فى كل القضايا الافريقية.





وأضاف نادر سعد، فى مداخلة هاتفية على فضائية " الحياة اليوم" أن الدول الافريقية أعطت ثقتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن الرئيس قام بعدة جولات خلال العام الذى ترأس فيها الاتحاد الافريقي يؤمن بان التنمية فى افريقيا تعمل على التنمية فى مصر لأن المصلحة مشتركة.





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ برامج خلال رئاسته فى الاتحادا لافريقي ولن تنتهى بتسلم الرئاسة لجنوب افريقيا ولكنها مستمرة وحظت بإعجاب شديد من الدول الافريقية وستستمر بعد تسليم مصر رئاسة الاتحاد.





وأكد أن مصر كانت أحد الدول الاربعة المؤسسة للاتحاد الافريقي لكرة القدم كما انها احد اللآباء المؤسسين للاتحاد الافريقي.



