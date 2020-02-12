عاجل.. الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

أطلق الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، النار على طائرة بدون طيار إسرائيلية "مسيرة"، وذلك عقب اختراقها الأجواء اللبنانية.





ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، فإن طائرة مسيرة اسرائيلية معادية اخترقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل- محلة كروم الشراقي، حيث اطلق الجيش اللبناني طلقات نارية عدة بإتجاهها دون اصابتها.





وعلى الفور عادت الطائرة إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة.





وأطلق إنذار أمني على طول الحدود بين الأراضي المحتلة ولبنان، لتنتقل عناصر جيش الاحتلال إلى السياج الحدودي لإجراء عمليات التفتيش.





وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه تم تحديد نشاط مشبوه على طول السياج الحدودي مساء الاثنين.



