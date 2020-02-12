AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عاجل.. الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:57 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أطلق الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، النار على طائرة بدون طيار إسرائيلية "مسيرة"، وذلك عقب اختراقها الأجواء اللبنانية. 

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، فإن طائرة مسيرة اسرائيلية معادية اخترقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل- محلة كروم الشراقي، حيث اطلق الجيش اللبناني طلقات نارية عدة بإتجاهها دون اصابتها.

وعلى الفور عادت الطائرة إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة.

وأطلق إنذار أمني على طول الحدود بين الأراضي المحتلة ولبنان، لتنتقل عناصر جيش الاحتلال إلى السياج الحدودي لإجراء عمليات التفتيش.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه تم تحديد نشاط مشبوه على طول السياج الحدودي مساء الاثنين.

وأكدت عمليات التفتيش التي أجراها جنود الاحتلال أنه لم تقع أي حوادث أمنية. وطلب من سكان المستوطنات في تلك المنطقة البقاء في منازلهم بعد نشاط مشبوه بالقرب من الحدود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان | شاهد

جيش الاحتلال ينشر منظومة مضادة للطائرات على حدود غزة

تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية فوق بوابة فاطمة بكفر كلا في لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمواجهة احتلال حزب الله مستوطنة شمالية

استنفار أمني لإسرائيل على حدود لبنان.. وحظر تجول بالمستوطنات الحدودية

ترشيحاتنا

كرة السلة.. الأهلي يهزم الاتحاد 64 - 60 في دوري السوبر

زيادة 22 جنيها للتر.. السودان يرفع أسعار البنزين

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

أول فيديو من نجلاء بدر للرد على صورتها في السرير المثيرة للجدل

موقف محرج لأبوين خلال جلسة تصوير برفقة طفلهما حديث الولادة.. شاهد

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. بوسي شلبي تتحدى البرد فى أسوان.. شاهد

جريئة وعصرية .. شاهد أبرز إطلالات ساندى علي فى عيد ميلادها

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة