حظك اليوم الخميس 13 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 13- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الخميس 13-2- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل

مهنيًا: تميل إلى الجدال والنقاش بحدّة، وقد ترفض الحوار كليًا مسببًا الإحراج أو القطيعة في العلاقة.

عاطفيًا: قد تجد الكثير من المعترضين على علاقتك بالشريك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر ثم تقرر.

صحيًا: قد تسمع بخبر يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتمًا جدًا. لكن تجنّب النزاعات مع المقرّبين.





برج الثور

مهنيًا: هذا اليوم يفتح أمامك صفحة جديدة ويمهّد لمشروع ويحمل بعض النجاحات غير المنتظرة والمميزة جيدًا.

عاطفيًا: قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها.

صحيًا: اعتمد على الخضراوات المزروعة بطريقة خالية من الأسمدة والكيماويات.









برج الجوزاء

مهنيًا: تقوى الطموحات وتكون اتصالاتك جيدة ومثمرة، تغنيك أفكار براقة ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد.

عاطفيًا: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح ثقة الشريك بكل جدارة واحترام، فيزداد تعلقك به أكثر فأكثر.

صحيًا: قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزينًا، لا تتوتر بل حاول أن تمضي يومًا من الراحة.





برج السرطان

مهنيًا: يخفّف هذا اليوم من الضغوط السابقة لتنقشع السماء قليلًا، وتتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكها..

عاطفيًا: تتخذ ابتداءً من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من علاقة ناشئة أو تغيّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة..

صحيًا: تشعر بأن نظرك ضعيف على المسافات البعيدة ويسبب لك صداعًا.





برج الاسد

مهنيًا: لا تتراجع عن المطالبة بحقوقك، فقد عملت بجهد وأنت تستحق ما ستناله.

عاطفيًا: مرحلة ضبابية في العلاقة مع الشريك، لكن المهم التريث حتى جلاء الغيوم وانقشاع الضباب لمعرفة الطريق الذي يجب سلوكه نحو الحل.

صحيًا: السير في الطبيعة مصدر مهم للتزود بالطاقة، ولا سيما في مجال الذاكرة.





برج العذراء

مهنيًا: يخفّ الضغط تدريجيًا، وتستعيد قوتك وثقتك بالنفس وتنطلق قادرًا ومدعومًا من أجل تنفيذ مشاريع كثيرة تحلم بها.

عاطفيًا: قد تجبر على حسم مسألة عاطفية ملحّة أو تصحيح بعض الأخطاء القديمة، وربما يعارضك كثيرون في هذه الأثناء.

صحيًا: استمتع بأوقات فراغك قدر الإمكان واستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية مسلية.









برج الميزان

مهنيًا: إستفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن والأناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم لإطلاق جديد.

عاطفيًا: ينتهي الفتور في العلاقة بالشريك، والسبب تقربك المتواصل منه على الرعم من كثرة انشغالاتك العملية وعدم التفكير فيه إلا في ما ندر.

صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.





برج العقرب

مهنيًا: يفرض هذا اليوم شروطًا جديدة ويكون عابقًا بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر والأخبار المزعجة عن فشل مشروع ما أو عرقلته.

عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردّات الفعل.

صحيًا: تقرر ممارسة بعض الرياضات التأملية التي تساعدك على الراحة النفسية.





برج القوس

مهنيًا: يحقق لك هذا اليوم دفعًا حيويًّا جديدًا ويبشّر بمشروع ممتاز يجعلك الأقوى والأشدّ نفوذًا والأكثر قدرة على اختيار المناسب.

عاطفيًا: حب مفاجئ ولقاءات رومانسية متعدّدة، لكن عليك الحذر في التطرّق إلى بعض المواضيع الحساسة مع الشريك.

صحيًا: كن حريصًا على شرب أكبر كمية كافية من المياه يوميًا، وهذا أفضل لصحتك.





برج الجدي

مهنيًا: نجاحاتك المتتالية في العمل تجعلك كثير الأحلام خلال هذه المرحلة، وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات التي تراودك.

عاطفيًا: تحاول الابتعاد عن خوض الجدل كثيرًا مع الحبيب لئلا يبتعد عنك وتصبح وحيدًا، وربما يصبح من الصعب استعادته إلا بعد مدة طويلة وأخذ وردّ.

صحيًا: لا تدع الهواجس تسيطر عليك وتقلق راحتك وبالك، بل خفف عن نفسك وانطلق في رحلة ترفيهية.





برج الدلو

مهنيًا: دع الزملاء يشاركونك فرحتك بإحدى المناسبات، وقد تبالي بأمر أحد الزملاء وتحاول مساعدته للتخلص من ورطة.

عاطفيًا: قد تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك تتطلب منك المواجهة بدقّة ورويّة للخروج بحلول ترضيكما.

صحيًا: إذا أصبت بطفرة جلدية قد يكون السبب المناخ الحار أو تناولك مأكولات حامية.





برج الحوت

مهنيًا: هذا اليوم يفرض عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح.

عاطفيًا: تنقلب المعطيات في مصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة فقد تتوافر لك فرص جيدة هذا اليوم تستفيد منها إلى أقصى حد.

صحيًا: قد يشتد الغضب وتشعر بعدم الأمان او تطالب بحقّ وتُقابل برفض فتنفعل وتنهار.